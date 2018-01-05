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Canlı yayında atletli pozunun konuşulduğunu görünce çılgına döndü

CANLI YAYINDA ATLETLİ POZUNUN KONUŞULDUĞUNU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli pozunun canlı yayın malzemesi yapılması üzerine Söylemezsem Olmaz yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurdu

Tarih : 05 Ocak 2018, 02:20
Puan Ver : Canlı Yayında Atletli Pozunun Konuşulduğunu Görünce Çılgına Döndü(8/10)4

Bir döneme damga vuran isimlerden Yeliz Yeşilmen'in eşinin atletli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu.

TEHDİTLER SAVURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tüm magazin programlarında konuşulan bu konuyla ilgili, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın Söylemezsem Olmaz yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurduğu öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Ali Uğur Akbaş'ın tehditlere sessiz kalmayan ekip, Akbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını canlı yayında açıkladı.

İşte Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı Ali Uğur Akbaş'a ait o kare;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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