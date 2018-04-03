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Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Kardeşi gazetecilere saldırdı

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ! KARDEŞİ GAZETECİLERE SALDIRDI

17 yaşında vahşice katledilen Ecem Balcı cinayetini araştıran Balçiçek İlter'le Olay Yeri ekibinin muhabirine katilin kız kardeşi saldırdı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etmişti! Kardeşi Gazetecilere Saldırdı(10/10)6

17 yaşında vahşice katledilen Ecem Balcı cinayetini araştıran Balçiçek İlter'le Olay Yeri ekibinin muhabirine saldırdılar.

43 GÜN SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

5 Ocak'ta kaybolan Ecem Balcı'nın Süleyman K. tarafından gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Süleyman K. genç kız kaybolduktan 43 gün sonra Ecem'i Ayvazpınar Köyü'ne gömdüğünü itiraf etmişti. Süleyman K. verdiği ilk ifadede Ecem Balcı'yı gömmek için kazma ve küreği Hüseyin adlı bir arkadaşının evinden aldığını da söylemişti.

KATİLİN KIZ KARDEŞİ MUHABİRE SALDIRDI

Muhabir Sema Akbulut ve kameraman Gökay Yıldız, Gölcük'te Hüseyin Bey ile görüşmek için randevulaştı. Randevu saatinde olay yerine giden ekip, Hüseyin Bey'in kız kardeşi tarafından saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası üstü başı paramparça oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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