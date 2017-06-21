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Canlı Yayında Gaf: İt Sürüsü Gibi Aile Var
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canlı yayında gaf: it sürüsü gibi aile var

CANLI YAYINDA GAF: İT SÜRÜSÜ GİBİ AİLE VAR

Türkücü Mustafa Keser'in, TRT 1 ekranlarında konuk olduğu iftar programında eşiyle ilgili bir anısını anlatırken, "İt sürüsü gibi aile var" sözleri şaşkınlık yarattı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : Canlı Yayında Gaf: İt Sürüsü Gibi Aile Var(5/10)6


TRT 1'de Bekir Develi'nin sunumuyla ekranlara gelen 'Ramazan Sevinci' programına konuk olan Mustafa Keser, canlı yayında gaf yaptı.



Karısının geçen yıl en az 300-500 konserve yaptığını belirten ünlü türkücü, bu duruma şaşıran sunucuya, "Hocam it sürüsü gibi aile var. Gelinler, torunlar..." dedi.



Program sunucusu Bekir Develi ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Mustafa Keser'in bu sözleri karşısında, "Maşallah" ve "Estağfurullah" diyerek, durumu geçiştirmeye çalıştı.



 



kaynak:milliyet








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