CANLI YAYINDA GÜLME KRİZİNE GİREN SPİKER İZLENME REKORU KIRIYOR
Canlı yayında haber sunduğu esnada gülme krizine giren spiker, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Canlı yayın yapmak herkesin harcı değil. Yerel bir televizyon kanalında bunun son örneğini bir kez daha gördük.
Haber sunduğu esnada gülme krizine giren spikerin zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Kaynak: haberinburada
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