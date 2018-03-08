Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı
Bitlis'ten Acı Haber! Mayına Basan Güvenlik Korucusu Şehit Oldu

Canlı Yayında Gülme Krizine Giren Spiker İzlenme Rekoru Kırıyor

CANLI YAYINDA GÜLME KRİZİNE GİREN SPİKER İZLENME REKORU KIRIYOR

Canlı yayında haber sunduğu esnada gülme krizine giren spiker, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Canlı Yayında Gülme Krizine Giren Spiker İzlenme Rekoru Kırıyor(7/10)3

Canlı yayın yapmak herkesin harcı değil. Yerel bir televizyon kanalında bunun son örneğini bir kez daha gördük.

Haber sunduğu esnada gülme krizine giren spikerin zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Canlı  Yayında  Gülme  Krizine  Giren  Spiker  İzlenme  Rekoru  Kırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER