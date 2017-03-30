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canlı yayında onaylamıştı! bugün resmi gazete'de

CANLI YAYINDA ONAYLAMIŞTI! BUGÜN RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında güzellik uzmanları ile ilgili yönetmelik bugünden itibaren devreye girdi

Tarih : 30 Mart 2017, 09:30
Puan Ver : Canlı Yayında Onaylamıştı! Bugün Resmi Gazete'de(9/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzellik uzmanlarının sorunlarına ilişkin canlı yayında onayladığı Bakanlar Kurulu kararı Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması, 20 Mart'ta Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı.



 



kaynak:milliyet








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