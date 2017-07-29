Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
6 Aylıkken Konuşmaya, 17 Aylıkken De Kitap Okumaya Başladı
Canlı Yayında Oynadığı Oyuna Daldı, Farkında Olmadan Saçlarını Ateşe Verdi
Omuzundaki Örümceğe Aldırış Etmeden Haber Sunmaya Devam Eden Spiker Fenomen Oldu
Delilleri Çöpe Atan Fetö'cü Profesöre 22.5 Yıl Hapsi İstendi
Galatasaraylı Yönetici: Fernando Ve Feghouli'yle Anlaştık
10 Günde, 4 Evin Balkonundan Girerek Uyuyan Kadınları Taciz Eden Sapık Yakalandı
Bylock'tan Gözaltına Alınan Bekir İrtegün, Serbest Bırakıldı
Belediye Başkanına Dışkısıyla Saldırdı
Inter'li Futbolcu Kondogbia, 45 Metreden Kendi Kalesine Gol Attı
Kuzey Kore'nin Fırlattığı Füzenin Japonya Kıyısı Açıklarına Düştüğü An
72'lik Koca Kendisine Yatakta Zayıf Olduğunu Söyleyen Eşini Suratından Vurdu
Kızılırmak'ta Balıkçı Oltasına Yine Pirana Takıldı
Tayvan'da Beklenen 'nesat Tayfunu' Nedeniyle Halka Kum Torbaları Dağıtıldı
Prof. Kadıoğlu'nda Korkutan Uyarı: Sıcak Hava Geliyor, Mümkün Olsa İstanbul'u Terk Ederim
Pkk Şokta! Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
Lucescu: Artık Antrenör Olmak İstemiyorum

Canlı Yayında Oynadığı Oyuna Daldı, Farkında Olmadan Saçlarını Ateşe Verdi

CANLI YAYINDA OYNADIĞI OYUNA DALDI, FARKINDA OLMADAN SAÇLARINI ATEŞE VERDİ

Fransa'da 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç kadın, canlı yayında bilgisayar oyunu oynadığı sırada elindeki çakmağı ateşleyince, saçları yanmaya başladı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Canlı Yayında Oynadığı Oyuna Daldı, Farkında Olmadan Saçlarını Ateşe Verdi(7/10)3

Fransa'da, canlı yayında oynadığı bilgisayar oyununa kendini iyice kaptıran kadın, bir anlık dalgınlıkla sol elindeki çakmağı ateşleyince, saçları tutuşmaya başladı. Olayın farkına ilk önce varamayan kadın, elini saçına götürdüğünde saçlarının yandığını fark edince, telaş içerisinde saçlarını söndürmeye çalıştı.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Yanmaya başlayan saçlarını saniyeler içerisinde söndüren kadın, olayın ardından keyfinden ödün vermeyerek oyun oynamaya devam etti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Canlı  Yayında  Oynadığı  Oyuna  Daldı  Farkında  Olmadan  Saçlarını  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER