CANLI YAYINDA OYNADIĞI OYUNA DALDI, FARKINDA OLMADAN SAÇLARINI ATEŞE VERDİ
Fransa'da 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç kadın, canlı yayında bilgisayar oyunu oynadığı sırada elindeki çakmağı ateşleyince, saçları yanmaya başladı.
Fransa'da, canlı yayında oynadığı bilgisayar oyununa kendini iyice kaptıran kadın, bir anlık dalgınlıkla sol elindeki çakmağı ateşleyince, saçları tutuşmaya başladı. Olayın farkına ilk önce varamayan kadın, elini saçına götürdüğünde saçlarının yandığını fark edince, telaş içerisinde saçlarını söndürmeye çalıştı.
OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİ
Yanmaya başlayan saçlarını saniyeler içerisinde söndüren kadın, olayın ardından keyfinden ödün vermeyerek oyun oynamaya devam etti
Kaynak: haberinburada
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