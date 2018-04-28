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Canlı yayında taciz, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CANLI YAYINDA TACİZ, SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Fox Sports'un Meksika muhabiri Fernanda Mora'nın canlı yayında tacize uğramasının ardından sosyal medya ayağa kalktı, on binlerce kişi kadın muhabire sahip çıktı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Canlı Yayında Taciz, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı(9/10)5

CONCACAF'ta şampiyon olan Club Deportivo Guadalajara'nın taraftarları, canlı yayındaki kadın muhabiri taciz etmeye kalkınca ortalık karıştı.

Toronto'yu penaltılarla 4-2 mağlup ederek CONCACAF şampiyonu olan Club Deportivo Guadalajara'nın taraftarları Meksika'da sokaklara akın etti.

Fox Sports'un Meksika muhabiri María Fernanda Mora, taraftarların sevincini canlı yayında aktarmak isterken iğrenç tacizlere daha fazla dayanamadı ve arkasında duran bir taraftara mikrofonuyla saldırdı.

KONUŞTUKTAN SONRA DÖNÜP TARAFTARA VURMAYA BAŞLADI

Yayına başladıktan sonra "Bu gerçek bir parti ama hiçbir şey duymuyorum. Bu yüzden stüdyoya geri dönüyorum" diyen muhabir Mora, cümlesinini bitirir bitirmez bir taraftara vurmaya başladı.

Stüdyodaki sunucu Jose Pablo Coello ise Mora'nın bu hareketinin amatörce ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sözcü'nün haberine göre; yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken birçok kadın örgütü muhabir Mora'ya destek verdi. Twitter'da "#NoMeToques" (#BanaDokunma) hashtag'iyle yapılan tacize tepki gösterildi.

CONCACAF NEDİR?

CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na verilen isimdir. 1961 yılında kurulan kuruluş bölgesindeki millî maçlar dışında, CONCACAF Gold Cup ve CONCACAF Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını da düzenler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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