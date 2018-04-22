Nikaragualı gazeteci Ángel Gahona hükümet karşıtı gösterilerden Facebook canlı yayını yaparken bir silahtan çıkan kurşunla vurularak öldürüldü.

CANLI YAYIN SIRASINDA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Angel Gahona'a Bluefields kentindeki gösterilerden canlı yayın yaparken kurşun isabet etti. Facebook'ta Gahona'nın vurulup kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.

ZARAR GÖREN BANKAMATİĞİ GÖSTERİYORDU

Gahona vurulduğunda eylemler sırasında zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan gazeteci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nikaragualı yetkililer gazetenin nasıl ve kimler tarafından vurulduğuyla ilgili açıklama yapmadı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI



Facebook'taki görüntüler kısa sürede ülke genelinde ve dünyada sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GÖSTERİLERDE 10'DAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin onayladığı emeklilik düzenlemesine karşı çıkanların düzenlediği gösterilere polis müdahalesinde 10'dan fazla kişi öldü. Hükümetin onayladığı pakette emeklilik kesintileri artarken emeklilik geliri de yüzde 5 oranında düştü. Protesto gösterileri Ortega'nın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler.

Kaynak: haberinburada