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Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Aynı Dizide Buluşuyor

CANSU DERE VE KENAN İMİRZALIOĞLU YENİDEN AYNI DİZİDE BULUŞUYOR

'Ezel' dizisinde başrol oynayan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu, yeni başlayacak olan 'Fatih' dizisinde yeniden bir araya gelecek.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : Cansu Dere Ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Aynı Dizide Buluşuyor(8/10)4

'Fatih' dizisiyle ekrana dönecek olan Kenan İmirzalıoğlu'na, Ezel dizisindeki Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere'nin eşlik edeceği iddia edildi.

FAHRİYE EVCEN VE ÇETİN TEKİNDOR İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan ve 21 yaşında İstanbul'un Fethi'yle çağ kapatıp, çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatılacağı 'Fatih' dizisinin oyuncuları netleşmeye başladı. Projede, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Medya yapımcılığında Kanal D'de aralık ayında ekrana gelecek dönem dizisinde, 15 ünlü yer alacak. Fahriye Evcen ve Çetin Tekindor gibi isimlerle de görüşen yapım şirketi, projeyi Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan platoda ve İstanbul'un tarihi yerlerinde çekecek. Birçok isim de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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