CANSU DERE: YALNIZ ANNE OLMAK İSTEMEM
Muhteşem Yüzyıl'ın ardından ekranlara bir süre ara veren Cansu Dere, ekimde Anne dizisinin Zeynep'i olarak geri döndü.
Muhteşem Yüzyıl'ın ardından ekranlara bir süre ara veren Cansu Dere, ekimde Anne dizisinin Zeynep'i olarak geri döndü. Yılın kadını seçilen Cansu Dere setlere ara verdiği dönemde neler yaptığını, Anne dizisini ve annelik hakkındaki düşüncelerini GQ Türkiye'den Ayşim Özgür'e anlattı.
İşte 36 yaşındaki oyuncunun GQ Türkiye'ye yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Çalışmadığım 3 yıl boyuncu bol bol spor yaptım; tembellik ettim, gezdim. Canım ne zaman neyi yapmak istiyorsa onu yapabilme özgürlüğüm oldu.
İnsanların neden işlerini bırakıp hayata ara verdiklerini, dünyayı gezdiklerini anlıyorum. Gerçekten de kendine zaman ayırabilmek mükemmel oluyor. Benim ki hem tercih hem de hayatın getirdiği bir durum oldu gerçi.
Dizi sektöründe çalışırken ara verme şansınız var ama diğer sistemlerde hiç durmadan çalışmak insan duyguları için de aklı için de çok yorucu olmalı. Aslında hızlı kararlar vekrebilen biri değilim ancak Anne dizisi için teklifi alınca o kadar kısa sürede 'tamam' dedim ki ben bile şaşırdım.
Bu proje üzerine hayal kurabileceğim, zenginleştirebileceğim öğeler vardı. Belki böyle sıralayınca basit şeylermiş gibi geliyor ama aslında bunların hepsini aynı anda yakalamak çok zor.
İnsan ancak sevdiği işi yaparsa kendini gerçekten adayabiliyor. Şımarıklık gibi algılanmasını istemem ama ben bugüne kadar hep isteğimi ve sevdiğim işlerde yer aldım.
Aile olmak anneliği daha sağlıklı kılıyor sanırım. Ben henüz aile kurmadım sonuçta. İçine doğduğum bir ailem; annem, babam, kardeşim var ama sağlıklı aile iyidir, bu sayede onu biliyorum. Bir insan tek başına anne olmayı seçiyorsa, bunun pek çok zorluğunu göze aldıysa anneliği gerçekten arzuluyor demektir, ne güzel. Çünkü annelikten kolay kolay vazgeçilmiyor. Yine de benim yapmak isteyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.
kaynak:ntv
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