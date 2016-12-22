

Aile olmak anneliği daha sağlıklı kılıyor sanırım. Ben henüz aile kurmadım sonuçta. İçine doğduğum bir ailem; annem, babam, kardeşim var ama sağlıklı aile iyidir, bu sayede onu biliyorum. Bir insan tek başına anne olmayı seçiyorsa, bunun pek çok zorluğunu göze aldıysa anneliği gerçekten arzuluyor demektir, ne güzel. Çünkü annelikten kolay kolay vazgeçilmiyor. Yine de benim yapmak isteyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.











kaynak:ntv

İnsan ancak sevdiği işi yaparsa kendini gerçekten adayabiliyor. Şımarıklık gibi algılanmasını istemem ama ben bugüne kadar hep isteğimi ve sevdiğim işlerde yer aldım.