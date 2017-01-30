CANSU TAŞKIN'DAN ZAYIFLATAN DANS!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına katılan Cansu Taşkın, zayıflatma dansıyla olay oldu
İnce beli ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın canlı yayında yaptığı dans büyük ilgi gördü.
Fiziğiyle adından söz ettiren ve son zamanlarda sosyal medyada adını sıklıkla duyduğumuz Cansu Taşkın 1.84 boyunda ve 23 yaşında. Sunuculuk yapan ve defilelere de çıkan Taşkın, 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde oynadı.
Cansu Taşkın içki içmiyor, sigara kullanmıyor ve vücudunda hiç estetik yok.
kaynak:milliyet
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