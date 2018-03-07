İstanbul Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi Servisi'nde bulunan bir makinede yangın çıktı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi Servisi'nde bulunan bir makinede yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: haberinburada