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Çapkınlıkları Başına Dert Olan Fenerli Yıldız, Fena Yakalandı
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Çapkınlıkları başına dert olan Fenerli yıldız, fena yakalandı

ÇAPKINLIKLARI BAŞINA DERT OLAN FENERLİ YILDIZ, FENA YAKALANDI

Çapkınlıkları yüzünden Tuvana Türkay tarafından terk edilen Fenerli yıldız Alper Potuk, takım arkadaşı Ozan Tufan'ı alıp gecelere aktı. İki çapkın, genç kadınlarla yakalandı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Çapkınlıkları Başına Dert Olan Fenerli Yıldız, Fena Yakalandı(6/10)2

Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy'deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Grup, Nişantaşı'ndaki bir başka kulübün önünde araçtan inerken flaşlar patladı, ortalık karıştı. Ozan Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının "Ozan beni bekle" diye seslendiği duyuldu. Onların ardından diğer genç kız da araçtan indi. Alper Potuk ise son anda inmekten vazgeçip son sürat uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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