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Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı
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Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı

ÇAPKINLIKTA YAKALANAN SİBEL CAN'IN 17 YAŞINDAKİ OĞLU, GAZETECİLERE YALVARDI

Önceki akşam dört kız arkadaşıyla birlikte eğlenen Sibel Can'ın 17 yaşındaki oğlu Emir Aksüt, gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine "Ne olur fotoğrafları silin" diye yalvardı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı(5/10)1

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 2000-2010 arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'den olan oğlu Emir 17 yaşında oldu.

MEKANA 4 KIZLA GELDİ

Emir Aksüt, önceki akşam Karaköy'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşları 17-20 arasında değişen dört kız arkadaşı kulübe Sibel Can'ın Porsche aracıyla geldi.

"EYVAH, ANNEM GÖRMESİN"

Kulüp çıkışı fotoğrafları çekilen Emir Aksüt muhabirlere "Eyvah, annem görmesin. Ne olur silin fotoğrafları" dedi.

KIZLARI ANNESİNİN VİLLASINA GÖTÜRDÜ

Saatler 04.30'u gösterirken Emir Aksüt arkadaşlarını alıp annesiyle oturduğu Beykoz'daki villalarına gitti. Emir ve kız arkadaşı kulüpten VIP minibüsle ayrıldı.

İşte Emir Aksüt'ün olaylı gecesinden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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