Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Ateş Hattında Bıraktı
Başbakan'dan Chp'yi Karıştıracak Sözler: Böyle Hitap Mı Olur!
Özgecan'ı Andı, 'seçilirsem' Deyip, 'idam' Sinyali Verdi!
Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Taraftara Eleştiri!
Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a Olay Sözler: Eski Kaşar
Kıbrıs'ta Krizi Tırmandıracak Zirve! İsrail De Katılıyor
Hayatının Dersini Aldı! Dilenciyi Tokatlayan Adama Uçan Tekme
Korku Anları Görüntülendi! Yolcu Gemisini Su Bastı
Suriyelilerle İlgili Çok Tartışılacak Vaat! Göndermek İçin Tarih Verdi
Teknolojinin Dahi Çocuğu, Bambaşka Bir Sektöre Giriyor
Fenerbahçe Evinde Bursaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Moskova'da Putin Karşıtı Gösteri, Binler Sokağa Döküldü!
Muharrem İnce, Erdoğan'a Seslendi: Saraya Gideceğim
Cem Uzan Siyasete Dönüyor! Yeniden Parti Başkanı Olacak
Fenerbahçe Taraftarından Moussa Sow'a Sevgi Seli
Yine Aynı Manzara! Başkent'te 20 Dakikalık Yağmur Hayatı Felç Etti!
Cardiff City Premier Lige Yükseldi, Taraftar Sahaya Akın Etti
Netanyahu'dan Tehdit 'iran Saldırganlığı Savaşa Neden Olur'
İşte Ak Parti'nin Seçim Manifestosunun Sloganı!
Erdoğan'dan Dar Gelirli Vatandaşlara Güvence: Geçimleri Kolaylaşacak

Cardiff City Premier Lige yükseldi, taraftar sahaya akın etti

CARDİFF CİTY PREMİER LİGE YÜKSELDİ, TARAFTAR SAHAYA AKIN ETTİ

Sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalan Cardiff City, Premier Lige yükselen ikinci takım oldu. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar sahaya akın etti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Cardiff City Premier Lige Yükseldi, Taraftar Sahaya Akın Etti(9/10)5

Wolverhampton Wanderers'tan sonra İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.

Fulham'ın Birmingham'a 3-1 mağlup olmasının ardından Cardiff City, sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalarak birinci lig biletini kaptı.

4 YIL SONRA PREMIER LİGE GERİ DÖNDÜLER

Galler ekibi Premier Lig'de en son 4 yıl önce mücadele etmişti.

Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County ise Premier Lig'e çıkan son takım olmak için play-off oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cardiff  City  Premier  Lige  Yükseldi  Taraftar  Sahaya  Akın  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER