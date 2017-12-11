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Cari Açık Ekim'de Arttı
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Cari Açık Ekim'de Arttı

CARİ AÇIK EKİM'DE ARTTI

Cari işlemler açığı, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2,1 milyar dolar artarak 3,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Cari Açık Ekim'de Arttı(9/10)5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 191 milyon dolar artarak 3 milyar 827 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 41 milyar 904 milyon dolar oldu.

BEKLENENDEN DÜŞÜK ÇIKTI

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari açığın söz konusu dönemde 4,05 milyar dolar çıkması bekleniyordu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 796 milyon dolar artışla 5 milyar 599 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 293 milyon dolar artışla 1 milyar 73 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

SEYEHAT GELİRLERİ ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 503 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 271 milyon dolar artışla 987 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 224 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, eylül ayı cari açık verisi 4 milyar 527 milyon dolardan 4 milyar 560 milyon dolara revize edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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