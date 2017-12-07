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Çarpmanın şiddetiyle aracın camından yola fırladı

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARACIN CAMINDAN YOLA FIRLADI

Rusya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi camdan dışarı fırlayıp yola düştü.

Tarih : 07 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Çarpmanın Şiddetiyle Aracın Camından Yola Fırladı(10/10)6

Rusya'da bir anda dönüş yapmak isteyen araca, arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki bir yolcu araçtan dışarı fırladı. Yaralanan yolcunun yardımına, çevredeki araçlardan inenler koştu. Sürücü hemen hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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