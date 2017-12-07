ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARACIN CAMINDAN YOLA FIRLADI
Rusya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi camdan dışarı fırlayıp yola düştü.
Rusya'da bir anda dönüş yapmak isteyen araca, arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki bir yolcu araçtan dışarı fırladı. Yaralanan yolcunun yardımına, çevredeki araçlardan inenler koştu. Sürücü hemen hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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