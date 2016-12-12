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CARTER'DAN İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ


CARTER'DAN İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ
Tarih : 12 Aralık 2016, 11:44
Puan Ver : Carter'dan İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepki(6/10)7


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, İstanbuldaki terör saldırısını kınadı.



Carter, İstanbul Beşiktaştaki terör saldırısı sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları taziye dileklerini ilettiğini belirten Carter, "Bu saldırı sadece bıkıp usanmadan terörle mücadele etme ve bu saldırıları kınama noktasında Türk müttefiklerimizle omuz omuza dayanışmamızı artıracaktır." ifadesini kullandı.



Ashton Carter, ABDnin, Türkiye ile hem NATO ittifakı kapsamında, hem de DEAŞla mücadele koalisyonu çerçevesinde "yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini" de vurguladı.



Daha önce de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla ABD yönetiminin, İstanbuldaki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtmişti.



 



kaynak:habertürk








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