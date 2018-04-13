Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği bildirildi.

Skenderbeu kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CAS'ın, kırmızı-beyazlı kulübün daha önceden geri alınan 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği kaydedildi.

TALEP KABUL EDİLDİ, ŞAMPİYONLUK GERİ DÖNDÜ

Açıklamada, "CAS, Skenderbeu'nun (Arnavutluk) Etik Kurulu tarafından geri alınan 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri verilmesi talebini kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu geçtiğimiz yıl Haziran ayında "Spor etiğine aykırı, maçların sonucunu etkilemek için komplo kurmak" nedeniyle Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri alınmasına karar vermişti.

TAKIM, 10 YIL AVRUPA'DAN MEN EDİLMİŞTİ

Öte yandan Skenderbeu, geçen ay UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada