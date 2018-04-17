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CAS'tan Manchester City'ye iyi haber

CAS'TAN MANCHESTER CİTY'YE İYİ HABER

CAS, Manchester City'nin Arjantinli genç futbolcu Benjamin Garre'nin Velez Sarsfield'dan transferinde kabahati olmadığına hükmetti.

Tarih : 17 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Cas'tan Manchester City'ye İyi Haber(10/10)6

Sky Sports'un haberine göre; 2016 yılında Arjantinli genç futbolcunun etik ilkelere aykırı olarak Velez'den transfer edilmesi nedeniyle Arjantin kulübünün CAS'ta açtığı davada karar verildi.

CAS, 2 dönem transfer yasağı alabileceği konuşulan Manchester City'nin transferde kuralları ihlal etmediğine karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Genç oyuncu Garre'nin 15 yaşındayken transfer dedikoduları başlamış ve 16 yaşına bastığında transfer edilmişti. Velez kulübü de 'çocuk' sayılan futbolcunun kandırılarak transfer edildiğini savunup CAS aracılığıyla Manchester City'e dava açmıştı.

City oyuncunun İtalyan pasaportu olduğunu savunarak AB ülkeleri arasında 16 yaş transferi yapılabildiğini belirtmişti. Ancak Velez kulübü ise oyuncunun İtalyan pasaportu olsa da Arjantin'de oynadığını ve Arjantin pasaportu da bulunduğunu belirterek Arjantin'den İngiltere'ye 18 yaş altı futbolcu transferinin etik ilkelerin ihlali anlamına geldiği tezini savunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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