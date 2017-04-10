Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

casusa idam cezası

CASUSA İDAM CEZASI

Pakistan'da askeri mahkeme, casusluktan yargılanan Hint vatandaşı Kulbushan Jadhav'ı idama mahkum etti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:08
Puan Ver : Casusa İdam Cezası(9/10)7


Pakistan Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin  Maşkel bölgesinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 3 Mart 2016'da  yakalanan Jadhav'ın, yargılanmasının ardından idam cezasına çarptırıldığı  kaydedildi.



Açıklamada, Jadhav'ın mahkemede, Hint istihbaratı tarafından Pakistan  topraklarında casusluk ve sabotaj faaliyetleri planlama, koordine etme ve  gerçekleştirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Casusa  İdam  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER