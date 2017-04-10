CASUSA İDAM CEZASI
Pakistan'da askeri mahkeme, casusluktan yargılanan Hint vatandaşı Kulbushan Jadhav'ı idama mahkum etti.
Pakistan Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Maşkel bölgesinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 3 Mart 2016'da yakalanan Jadhav'ın, yargılanmasının ardından idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Jadhav'ın mahkemede, Hint istihbaratı tarafından Pakistan topraklarında casusluk ve sabotaj faaliyetleri planlama, koordine etme ve gerçekleştirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi.
kaynak:milliyet
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