İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 62 örgüt üyesi yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince, gece saatlerinde 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNE ELEMAN AKTARIYORLARDI

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 'yabancı terörist savaşçı' olarak adlandırılan 62 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki çatışma alanlarında eylem yapan teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları, onlara maddi destek sağladıkları ve çatışmalı bölgelere eleman aktarımında bulundukları öğrenildi. DEAŞ'lı 62 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada