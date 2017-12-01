Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Çatışma bölgelerine eleman gönderen 62 DEAŞ'lı yakalandı

ÇATIŞMA BÖLGELERİNE ELEMAN GÖNDEREN 62 DEAŞ'LI YAKALANDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 62 örgüt üyesi yakalandı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Çatışma Bölgelerine Eleman Gönderen 62 Deaş'lı Yakalandı(5/10)1

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 62 örgüt üyesi yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince, gece saatlerinde 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNE ELEMAN AKTARIYORLARDI

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 'yabancı terörist savaşçı' olarak adlandırılan 62 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki çatışma alanlarında eylem yapan teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları, onlara maddi destek sağladıkları ve çatışmalı bölgelere eleman aktarımında bulundukları öğrenildi. DEAŞ'lı 62 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çatışma  Bölgelerine  Eleman  Gönderen  62  Deaş    Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER