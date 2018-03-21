Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ile Münbiç görüşmeleri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik" dedi.

"ANLAŞIYA VARDIK"

Çavuşoğlu "Anlaşmaya vardık sözünü netleştirmemiz lazım. Bunları hep vurguladık. Bir anlayışa vardık. Bu anlayış da Suriye'nin istikrara kavuşturulması. Bunu ABD ile yapacağız. Bin anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Önce anlaşma dedik sonra anlayış diye düzelttik. Anlaştıysak komisyon toplantısını neden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜYELİK İÇİN BEKLENTİMİZ YOK"

Çavuşoğlu, AB konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

"Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.

Kaynak: haberinburada