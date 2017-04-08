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ÇAVUŞOĞLU: ABD MÜDAHALESİNİN DEVAMI GELMEZSE...


ÇAVUŞOĞLU: ABD MÜDAHALESİNİN DEVAMI GELMEZSE...
Tarih : 08 Nisan 2017, 12:42
Puan Ver : Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...(10/10)12


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım."



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı."



 



kaynak:habertürk








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