

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El Bab'tan doğuya doğru gidilecek. Menbiç'e Amerikan uzmanlarıyla, bizim uzmanlarımız uzmanlarımızla, oluşan bir ekip gönderdik. Burada incelemelerde bulunuyor. YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçtiğinden emin olana kadar çabalarımız devam edecek" dedi.







TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çavuşoğlu, Bakanlık olarak FETÖ ile mücadelede seferberlik ilan ettiklerini belirterek, gazi Meclisin çabalarına destek verdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'ya gelen dışişleri bakanları, uluslararası örgütlerin genel sekreterleri yüce Meclisimizi ziyaret etmiştir. 15 Temmuz gecesi hainlerin gazi Meclisimizi nasıl bombaladığını kendi gözleriyle görmüşlerdir. Milletvekili arkadaşlarımız farklı partilerden heyetler oluşturarak, değişik ülkelere giderek FETÖ örgütünü ve o gece yaşananları muhataplarına anlatmışlardır. Bizde tüm ikili görüşmelerimizde, uluslar arası platformlardaki toplantılarda anlatıyoruz. Dış temsilciliklerimizi Cumhurbaşkanları düzeyinde 74, Başbakan seviyesinde 101, Bakan seviyesinde 729, milletvekili düzeyinde bin 568 resmi girişim yaptılar. Girişimlerimizden sonuç almaya başladık. Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları FETÖ'yü terör örgütü ilan etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları FETÖ'yü terör örgütü ilan etti. Asya Parlamenterler Asamblesi FETÖ'yü gecen hafta terör örgütü ilan etti. Azerbaycan'dan Senegal'e, Avrupa'ya kadar 69 FETÖ kuruluşunu ya kapattırdık ya da devrini sağladık. Çabalarımız çerçevesinde bazı FETÖ üyelerinin değişik ülkelerden geri aldık. Türkiye'de nasıl peşindeysek, yurtdışında peşlerini bırakmayacağız, sonuna hesap sormaya devam edeceğiz. Hain FETÖ'yü Türkiye'ye getirmek için Adalet Bakanımızla birlikte çalışıyoruz, takip edeceğiz, yeni yönetimin hassasiyetimizi daha iyi anlayacağını umut ediyoruz. 440 kişinin bakanlığımızla ilişiğini kestik" ifadelerini kullandı.







Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerine kendi iç politikası çerçevesinde kısır bir açıdan bakıyor, bu son derece sağlıksızdır. Türkiye gerçeğini tekrar anlamaya başlayan bir Avrupa'yı görüyoruz. Biz onlardan ayrıcalık istemiyoruz, Türkiye'yi eşit ortak görmek durumundalar. Biz herhangi faslı açmaya hazırız. Hemen bir kurayla istediğimiz bir faslı çekelim, açılış ve kapanış kriterlerini yerine getirmeye nazırız" şeklinde konuştu.







İdam konuyla ilgili Çavuşoğlu, idamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerlendireceğini belirtti.







kaynak:habertürk