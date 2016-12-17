

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.







Alınan bilgiye göre, görüşmede, ayrıca sivillerin tahliyesi meselesi dahil olmak üzere Halep'teki gelişmelerle Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan Suriye toplantısına ilişkin hususlar ele alındı.







kaynak:sabah