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ÇAVUŞOĞLU: İNCİRLİK ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL


ÇAVUŞOĞLU: İNCİRLİK ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL
Tarih : 05 Haziran 2017, 15:37
Puan Ver : Çavuşoğlu: İncirlik Şu An Mümkün Değil(7/10)9


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Çavuşoğlu'nun sözlerinden satırbaşları:



"Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bizim Almanya ve Avrupa'yla bir problemimizi yok. İşbirliğimiz ortada. Almanya'da yaşayan 3.5 milyondan fazla Türk var. Bizim Almanya'yla problem yaşamak için bir neden yok. Almanya bize bir adım atarsa, biz iki adım atarız. Bugün görüşmelerimizde durumu nasıl gördüğümüzü özetledik.



Bunlardan biri Almanya'daki Türkiye karşıtlığı. Bu ırkçılık olarak cereyan ediyor. Bu Avrupa'nın da bir sorunu. Bunu aşmalarını isteriz. PKK'nin Almanya'daki faaliyetleri bir diğer konu. Zorla para toplama, açık şekilde propaganda yapmaları. Frankfurt'ta yaptıkları toplantıda PKK paçavraları, liderlerinin videolarının yayınlanması gibi olaylar Türk halkını yaralamıştır. ALmanya'nın bu sembolleri yasaklamasından hemen sonra bu mitingin yapılması manidardır. Diğer konumuz, FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunması. 400'den fazla kişinin Almanya'dan sığınma talebinde bulunması. Dün akşam bir şehidin ailesini ziyaret ettim. Acılarımız hala taze. Bu nedenle FETÖ üyelerinin Almanya gibi bir ülkede barınmasını biz istemeyiz.



Pozitif gündemlere nasıl daha fazla odaklanabiliriz, bunları konuştuk. Bu konuda dostum Sigmar'la birlikte çalışacağız. İncirlik konusunu da değerlendirdik. Brüksel'de yaptığımız önerimiz, Konya NATO üssünü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'ya ziyaret mümkün. Bugün ziyaret tarihi bir ziyarettir. Bundan sonraki ilişkilerimiz için de umarım olumlu bir tarih olur."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çavuşoğlu  İncirlik  Şu  An  Mümkün  Değil    haber

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