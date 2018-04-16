Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor
Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
Çavuşoğlu, Macron'a Sert Çıktı: Gelmek İstedi, Davet Etmedik
Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
Psg'ye 7-1 Yenilen Monaco, Bilet Parasını İade Edecek
Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş
Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
Dışişleri Bakanlığından 461 Personele İhraç
Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı
Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Ege'de Yeni Gerilim! Yunan Bayrağı Diktiler, Sahil Güvenlik Kaldırdı
Nato'nun 1 Numarası, Suriye Operasyonunun Hedefini Ankara'dan Duyurdu!
Arkadaşının Tekmesi Hayatını Kurtardı! Bacağındaki Tümörlü Kemik Çıkartılıp Tekrar Yerleştirildi
Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı
Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş
Erdoğan'dan Dünyadaki Ekonomik Dengeleri Değiştirecek Öneri!

ÇAVUŞOĞLU, MACRON'A SERT ÇIKTI: GELMEK İSTEDİ, DAVET ETMEDİK


Çavuşoğlu, Macron'a sert çıktı: Gelmek istedi, davet etmedik
Tarih : 16 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Çavuşoğlu, Macron'a Sert Çıktı: Gelmek İstedi, Davet Etmedik(7/10)3

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: NATO'NUN GENİŞLEMESİNDEN YANAYIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi içinde konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz.

Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün biz yine görüşmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuk. Zirvede bunları da ele alacağız. Bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduk" dedi.

"MACRON GELMEK İSTEDİ, DAVET ETMEDİK"

Çavuşoğlu, Macron'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar.Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çavuşoğlu  Macron  A  Sert  Çıktı  Gelmek  İstedi  Davet  Etmedik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER