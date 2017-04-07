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ÇAVUŞOĞLU: OPERASYON ÖNCESİ KOALİSYONA BİLGİ VERİLDİ


ÇAVUŞOĞLU: OPERASYON ÖNCESİ KOALİSYONA BİLGİ VERİLDİ
Tarih : 07 Nisan 2017, 13:10
Puan Ver : Çavuşoğlu: Operasyon Öncesi Koalisyona Bilgi Verildi(8/10)10


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesine ilişkin "(Operasyon öncesi) Koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti." dedi.Çavuşoğlu, Alanya'da Alanya ve Gazipaşa muhtarlarıyla istişare toplantısının ardından basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.



Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını ve uluslararası örgütlerin çalışmalarına rağmen kimyasal silahlarının tamamını teslim etmediğinin görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Teslim ettiklerini söylediler ama bunun gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Suriye rejiminin işlediği bu insanlık ve savaş suçundan dolayı daha önce de hesap vermesi gerekiyordu. Bu hesap sorulmadığı için bu rejim, insanları sadece kimyasal silahlarla ve varil bombalarıyla, açlığa terk etmek suretiyle öldürdü. 1 milyona yakın insanı öldürdü.” değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:milliyet








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