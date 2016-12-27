ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Suriye bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
kaynak:AA
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