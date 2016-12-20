

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep zirvesi için gittiği Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.







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Çavuşoğlu, Büyükelçi suikasti soruşturmasında Türk ve Rus uzmanların birlikte çalışacağını söyledi.







"Sizin büyükelçiniz, bizim de dostumuz Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı lanetliyorum" diyen Çavuşoğlu, Rusya kadar, Rus halkı kadar Türk halkının da çok üzgün olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Saldırının hedefi ilişkilerimize zarar vermektir" dedi.







Çavuşoğlu, "Hain, alçak terör saldırısının arkasında kimler var bunu da açığa çıkarmak zorundayız. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.







kaynak:trthaber