ÇAVUŞOĞLU: TERÖRİST BAŞI MÜSLİM İSVEÇ'TE, NOTA İLE GEÇİCİ TUTUKLAMA TALEBİ İLETTİK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörist başı Salih Müslim İsveç'te, geçici tutuklama talebi nota ile iletildi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist başı Salih Müslim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Almanya'ya gitmeden bir gün önce Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiği belirlendi. Türkiye bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti." dedi.
"SALİH MÜSLİM BİR GÜN ÖNCE STOCKHOLM'E GİTMİŞ"
Terörist ele başının Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmeden bir gün önce Stockholm'e geçtiğini hatırlatalım. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eskişehir'de Kadın Futbolcuya Erkek Antrenörden Saldırı
- Küçük Çocuk Yanlışlıkla Perdeyi Yaktı, 2 Yaşındaki Kardeşi Alevler Arasında Kaldı
- Restoranda Sözlü Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın Çevresi Polis Tarafından Kapatıldı
- Bakkala Giderken Kaçırılan 15 Yaşındaki Kız: 4 Ay Tecavüze Uğradım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar