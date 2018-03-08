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Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota ile Geçici Tutuklama Talebi İlettik

ÇAVUŞOĞLU: TERÖRİST BAŞI MÜSLİM İSVEÇ'TE, NOTA İLE GEÇİCİ TUTUKLAMA TALEBİ İLETTİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörist başı Salih Müslim İsveç'te, geçici tutuklama talebi nota ile iletildi." dedi.

Tarih : 08 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota İle Geçici Tutuklama Talebi İlettik(5/10)1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist başı Salih Müslim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Almanya'ya gitmeden bir gün önce Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiği belirlendi. Türkiye bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti." dedi.

"SALİH MÜSLİM BİR GÜN ÖNCE STOCKHOLM'E GİTMİŞ"

Terörist ele başının Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmeden bir gün önce Stockholm'e geçtiğini hatırlatalım. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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