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ÇAVUŞOĞLU'NDAN KERKÜK TEPKİSİ: BİR ŞEYLERİN DÖNDÜĞÜ GERÇEK


ÇAVUŞOĞLU'NDAN KERKÜK TEPKİSİ: BİR ŞEYLERİN DÖNDÜĞÜ GERÇEK
Tarih : 04 Nisan 2017, 15:35
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Kerkük Tepkisi: Bir Şeylerin Döndüğü Gerçek(9/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırı ve Kerkük İl Meclisi'nin aldığı referandum kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Çıkıp Esed'la ilgili kararı halk versin diyorlar. Böyle saldırılarla halk mı kalır. Bu bir insanlık suçudur. Bunun bir cezası olmalı. Ama batı dünyası yine vurdumduymaz davranacaktır. Bu saldırı, tüm süreci heba edebilir." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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