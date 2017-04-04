

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırı ve Kerkük İl Meclisi'nin aldığı referandum kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Çıkıp Esed'la ilgili kararı halk versin diyorlar. Böyle saldırılarla halk mı kalır. Bu bir insanlık suçudur. Bunun bir cezası olmalı. Ama batı dünyası yine vurdumduymaz davranacaktır. Bu saldırı, tüm süreci heba edebilir." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk