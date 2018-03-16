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Çavuşoğlu'nun Fırçaladığı Kazak Gazeteci Fetö Okulu Mezunu Çıktı
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Çavuşoğlu'nun Fırçaladığı Kazak Gazeteci FETÖ Okulu Mezunu Çıktı

ÇAVUŞOĞLU'NUN FIRÇALADIĞI KAZAK GAZETECİ FETÖ OKULU MEZUNU ÇIKTI

Astana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na provokatif sorular soran Kazak gazetecinin FETÖ okulundan mezun olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 16 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Çavuşoğlu'nun Fırçaladığı Kazak Gazeteci Fetö Okulu Mezunu Çıktı(9/10)5

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Baglan Omarov isimli gazeteci provokatif bir soru sormuştu.

FETÖ OKULUNDAN MEZUN

Çavuşoğlu ise "FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum" şeklinde yanıt verince Kazak gazetecinin kimliği hakkında soru işaretleri oluşmuştu. Kazak gazeteci Baglan Omarov, FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu ve fanatik bir örgüt üyesi.

NE OLMUŞTU?

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılmasında Türk diplomatlarının rolü olup olmadığı konusunda soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu. Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" demekle yetindi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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