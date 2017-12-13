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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı yıldızla yollarını ayırdı

ÇAYKUR RİZESPOR, BEŞİKTAŞ'TAN KİRALADIĞI YILDIZLA YOLLARINI AYIRDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile yollarını ayırdı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Yıldızla Yollarını Ayırdı(8/10)4

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Alexander Milosevic ile görüşülerek, karşılıklı anlaşma yoluna gidildiği belirtildi.

HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, Milosevic'e kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Defans oyuncusu, yeşil-mavili ekibin bu sezon ligde 5, kupada ise bir maçında görev aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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