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Çaykur Rizespor, Deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 Yendi
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Çaykur Rizespor, Deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 Yendi

ÇAYKUR RİZESPOR, DEPLASMANDA İSTANBULSPOR'U 3-2 YENDİ

Spor Toto 1. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Tarih : 01 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Çaykur Rizespor, Deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 Yendi(6/10)2

Spor Toto 1. Ligin 29. haftasında İstanbulspor ve Çaykur Rizespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Rizespor, 3-2 kazandı.

Liderliğini devam ettiren Rizespor'a galibiyeti getiren goller 1 ve 64. dakikalarda Vedat Muriqi, 64. dakikada ise Süleyman Koç'tan geldi.

Son 4 maçtaki 3. yenilgisini alan İstanbulspor'da 70. dakikada Onur Ergün ve 86. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golleri puan için yeterli olmadı.

İSTANBULSPOR SON DAKİKALARDA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan ev sahibi takımda Yalçın Kılınç, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 56'ya yükseltti ve Ümraniyespor'un 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Play-off potasından uzaklaşan İstanbulspor ise 42 puanla 8. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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