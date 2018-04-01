ÇAYKUR RİZESPOR, DEPLASMANDA İSTANBULSPOR'U 3-2 YENDİ
Spor Toto 1. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Ligin 29. haftasında İstanbulspor ve Çaykur Rizespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Rizespor, 3-2 kazandı.
Liderliğini devam ettiren Rizespor'a galibiyeti getiren goller 1 ve 64. dakikalarda Vedat Muriqi, 64. dakikada ise Süleyman Koç'tan geldi.
Son 4 maçtaki 3. yenilgisini alan İstanbulspor'da 70. dakikada Onur Ergün ve 86. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golleri puan için yeterli olmadı.
İSTANBULSPOR SON DAKİKALARDA 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan ev sahibi takımda Yalçın Kılınç, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 56'ya yükseltti ve Ümraniyespor'un 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Play-off potasından uzaklaşan İstanbulspor ise 42 puanla 8. sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 Yaralı
- Afrin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı
- Aileleri Birbirine Girdi, Gelin Ve Damat Salondan Kaçtı: 3 Yaralı
- Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi
- 'kadınlar Sahneden İndirildi' İddiasına Sert Çıktı: O Hanımlar Ne!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Karısı Sevgilisiyle Kaçtı, Cani Koca İkisini De Ağaca Asıp Kırbaçladı
- Abd'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı
- Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü
- İngiltere'nin Yeni Güzellik Kraliçesi Başörtülü Olabilir
- Hastalığı Yüzünden Tanınmaz Hale Geldi, Kendisine Yardımcı Olacak Birilerini Arıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar