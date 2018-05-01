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Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'e 2 Yıllık Teklif Yapacak

ÇAYKUR RİZESPOR, İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E 2 YILLIK TEKLİF YAPACAK

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'e 2 Yıllık Teklif Yapacak(6/10)2

Sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor'da 8. hafta koltuğu devralan İbrahim Üzülmez ve ekibi, Karadeniz ekibini 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e taşımayı başardı.

Yeşil-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adamın geleceği ile ilgili karar da verildi. Buna göre başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu başarılı teknik adamla yoluna devam edecek. Üzülmez'e kupa ödülü olarak 2 yıllık yeni bir kontrat önerilecek.

YILLIK 250 BİN EUROYA ÇALIŞIYOR

Rizespor'da bu sezon 250 bin euroya çalışan Üzülmez'e ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacağı bildirildi. Fanatik'in haberine göre Üzülmez ve ekibi de Rize'yle yola devam etmeye son derece sıcak bakıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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