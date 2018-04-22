ÇAYKUR RİZESPOR, LİGİN BİTMESİNE 2 HAFTA KALA BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ
Spor Toto 1. Ligde lider Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 yendi ve bitime iki hafta kala büyük bir avantaj elde etti.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Çaykur Rizespor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Çaykur Rizespor gelecek hafta sahadan 1 puanla ayrılırsa Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
MAÇIN TEK GOLU SAMU'DAN GELDİ
Ev sahibi ekibe rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 49. dakikada Samu kaydetti.
Çaykur Rizespor bu sonuçla Spor Toto 1. Lig'de puanını 63'e çıkarırken, Giresunspor 41 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise gelecek hafta sahasında Samsunsor'u konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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