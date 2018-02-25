ÇAYKUR RİZESPOR SON DAKİKADA YIKILDI
Spor Toto 1. Ligde Çaykur Rizespor, son dakikada yediği penaltı golü sonrası Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor'un golünü 12. dakikada Samu kaydetti. Konuk ekip Elazığspor'un golü 90. dakikada (penaltı) Ioan Hora'dan geldi.
RİZESPOR PUANINI 45 YAPTI
Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor 45, Elazığspor 35 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk olacak. Elazığspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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