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ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİGE YÜKSELDİ


Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lige yükseldi
Tarih : 28 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Çaykur Rizespor Ve Ankaragücü Süper Lige Yükseldi(7/10)3

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşandı! 15:30'da başlayan 9 maçla birlikte Süper Lig'e yükselen iki takım da belli oldu! Haftaya 3. sırada giren Ümraniyespor'a konuk olan lider Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG BİLETİNİ ESKİŞEHİRSPOR'UN GOLÜYLE ALDI

Lige dönen diğer takım ise Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisine Süper Lig biletini, Boluspor'la 2-2 berabere kalan Eskişehirspor getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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