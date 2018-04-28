ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİGE YÜKSELDİ
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşandı! 15:30'da başlayan 9 maçla birlikte Süper Lig'e yükselen iki takım da belli oldu! Haftaya 3. sırada giren Ümraniyespor'a konuk olan lider Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG BİLETİNİ ESKİŞEHİRSPOR'UN GOLÜYLE ALDI
Lige dönen diğer takım ise Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisine Süper Lig biletini, Boluspor'la 2-2 berabere kalan Eskişehirspor getirdi.
Kaynak: haberinburada
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