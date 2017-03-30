ÇAYKUR'A BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALINACAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik ilkokul öğrenimli beden işçisinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik ilkokul öğrenimli beden işçisinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını söyledi.
kaynak:yenişafak
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