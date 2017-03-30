Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik ilkokul öğrenimli beden işçisinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını söyledi.