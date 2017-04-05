CEBELİTARIK AÇIKLARINDA SICAK DAKİKALAR!
İngiltere ve İspanya'nın karşı karşıya geldiği Cebelitarık krizinde dün neredeyse ilk sıcak temas yaşanıyordu.
Cebelitarık açıklarında görülen İspanyol savaş gemisi Infanta Christina'ya İngiliz botları müdahale etti. İngiliz medyası, devriye botuyla geminin yan yana geldiği fotoğrafları ilk sayfadan kullandı.
Yerel Cebelitarık hükümeti, İspanyol donanma gemisinin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.
kaynak:milliyet
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