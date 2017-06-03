

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, yeni sevgilisiyle Miami'den döndükten sonra evleneceğini açıklamış ve magazin gündemine oturmuştu.



Dün ise, ünlü popçunun eski eşine Kanlıca'da 4 katlı villa bıraktığı ve Sinem Gedik'in de bu evi 12 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edildi.