CECELİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: ASILSIZ HABERDİR
Son günlerin olay adamı Mustafa Ceceli'den bir açıklama daha geldi.
9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, yeni sevgilisiyle Miami'den döndükten sonra evleneceğini açıklamış ve magazin gündemine oturmuştu.
Dün ise, ünlü popçunun eski eşine Kanlıca'da 4 katlı villa bıraktığı ve Sinem Gedik'in de bu evi 12 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edildi.
Çıkan bu haberden sonra Ceceli'den açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Medyada benimmiş gibi gösterilen 12 milyon dolar değerindeki evle tarihte hiçbir alakam olmamıştır. Asılsız haberdir.
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