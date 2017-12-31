CECELİ'NİN EŞİ ELİ KARNINDA GEZİYOR
Geçtiğimiz temmuz ayınca Mustafa Ceceli ile nikah masasına oturan Selin İmer'in muhabirleri görünce karnını tutması hamile olduğu dedikodularını alevlendirdi.
Bu yıl birçok ünlü isim konser ücretleriyle dudak uçuklatırken, Mustafa Ceceli ise bu özel günü es geçti ve eşi Selin İmer'le uzak kıtanın yolunu tuttu.
KARNINI TUTARAK POZ VERDİ
Ceceli elini eşinin omzuna atarak poz verirken, bir süredir hamile olduğu iddia edilen İmer'in eliyle karının tutarak objektiflere poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.
"10 GÜNE KADAR GİDİP GELİRİZ"
Yeni yılda tatil yapmaya ortaklaşa karar verdiklerini belirten ünlü popçu, "10 güne kadar gidip geliriz. Bu yıl böyle olsun istedik" şeklinde konuştu.
Pasaport sırasına geçen ikiliden İmer'in, Metallica baskılı tişörtü dikkati çekti.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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