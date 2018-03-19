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Cedi Osman'ın Hocası Görevinden Ayrıldı
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Cedi Osman'ın hocası görevinden ayrıldı

CEDİ OSMAN'IN HOCASI GÖREVİNDEN AYRILDI

Cleveland Cavaliers baş antrenörü Tyronn Lue, sağlık sorunları nedeniyle takım koçluğu görevinden ayrıldı.

Tarih : 19 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Cedi Osman'ın Hocası Görevinden Ayrıldı(5/10)1

Cedi Osman'ın forma giydiği NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue, sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrıldı.

Yeni göreve kimin geleceği henüz bilinmezken bu değişiklik sonrası Cedi'nin alacağı sürede ayrı bir tartışma konusu oldu.

ŞAMPİYON TAKIMIN BAŞINDAYDI

David Blatt sonrası takımın başına geçen Lue, çok eleştirilse de 2 yıl önce şampiyonluk yaşayan takımın başında yer alan isimdi. 3 sezonda Cavs'ın başında 192 maça çıkan Lue, 118 galibiyet, 74 yenilgi aldı.

Lue sonrası takımın başına geçici olarak asistan koç Larry Drew'in geçmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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