ÇEKİRGELER İLÇEYİ İSTİLA ETTİ! VATANDAŞLAR SABAHA KADAR NÖBET TUTUYOR
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, çekirgelerin ekili tarlalarına girmemesi için sabaha kadar nöbet tutuyor. Vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
VATANDAŞLAR TARLALARDA NÖBET TUTUYOR
İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.
"YETKİLİLERDEN BİR ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUZ"
Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.
GEREKLİ İLAÇLAMALAR YAPILDI
Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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