Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Çekmeköy Kışlası satılığa çıkarıldı

ÇEKMEKÖY KIŞLASI SATILIĞA ÇIKARILDI

TOKİ iştiraki Emlak Konut, Çekmeköy Kışlası sınırları içinde kalan 187 dönümlük araziyi satılığa çıkardı. Arazinin ihalesi 23 Mart'ta gerçekleşecek.

Tarih : 04 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Çekmeköy Kışlası Satılığa Çıkarıldı(5/10)1

TOKİ iştiraki Emlak Konut, Çekmeköy Kışlası sınırları içinde kalan 187 dönümlük araziyi satılığa çıkardı. Daha önce arazinin imar planları değiştirilerek imara açılmıştı. Arazinin ihalesi 23 Mart'ta gerçekleşecek.

2000 YILINDAN BERİ ASKERİ AMAÇLA KULLANILMIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ ile yaptığı protokol kapsamında arazi imara açılmıştı. 187 bin 750 metrekarelik arazi, Çekmeköy'deki Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı dibinde yer alıyor. 2000'li yıllardan beri askeri amaçla kullanılmayan arazinin mülkiyeti, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2015 yılında TOKİ'ye geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2017'de askıya çıkarılan yeni planla araziye ticaret, konut, sağlık tesisi, eğitim tesisi, park ve dini tesis fonksiyonu verildi. 87 bin 750 metrekarelik arazinin 79 bin 554 metrekaresine konut, iş merkezi, AVM, otel, motel, rezidans, özel okul, özel hastane yapılacak. Arazinin 8 bin metrekaresi okul, 3 bin 887 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis olarak ayrılırken 63 bin 672 metrekaresi de park olacak.

İHALE 23 MART'TA

Tüm gelişmelerin ardından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. araziyi " İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhale İlanı" vererek satışa çıkardı. İhale 2 oturumda gerçekleşecek. 23 Mart'ta düzenlenecek 1. oturumda açık ihale usulü ile ön yeterlilik alınacak. İkinci oturumda pazarlık - açık artırma - kapalı zarf usulü ile teklifler sunulacak. Katılmak isteyenler ihale dosyasını 3 in 500 lira satış bedeli ödeyerek alabilecek. (Cumhuriyet)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çekmeköy  Kışlası  Satılığa  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER