ÇEKYA KAPIYI ARALADI: MÜSLİM'İN İADESİNİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ!
Son dakika... Terörist başı Salih Müslim'i serbest bırakan Çekya'dan "Türkiye Salih Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk çerçevesinde değerlendiririz" açıklaması geldi.
Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan açıklama geldi. Çekya'dan yapılan açıklamada, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Salih Müslim'in serbest bırakılması uluslararası herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmedi " açıklaması geldi.
24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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