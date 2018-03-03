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ÇEKYA SERBEST BIRAKMIŞTI, TERÖR MİTİNGİNDE ORTAYA ÇIKTI


Çekya serbest bırakmıştı, terör mitinginde ortaya çıktı
Tarih : 03 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı(10/10)6

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Berlin'de PKK mitinginde ortaya çıktı.

BERLİN'DE KONUŞMA YAPTI

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

ALMAN PARTİSİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.

4 POLİS YARALANDI

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.

Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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