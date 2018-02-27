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Çekya'da kavgaya karışan Türk'e, mahkemesiz 8,5 yıl hapis cezası!

ÇEKYA'DA KAVGAYA KARIŞAN TÜRK'E, MAHKEMESİZ 8,5 YIL HAPİS CEZASI!

Çekya'da 30 yıl önce kavgaya karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve İsveç'in başkenti Stockholm'de yakalanan Türk TIR şoförü Ahmet Ünsal, mahkemeye çıkarılmadan 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Çekya'da Kavgaya Karışan Türk'e, Mahkemesiz 8,5 Yıl Hapis Cezası!(5/10)1

Çekya'da 30 yıl önce kavgaya karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve İsveç'in başkenti Stockholm'de yakalanmasının ardından Çekya'ya iade edilen Türk tır şoförü Ahmet Ünsal, mahkemeye çıkarılmadan 8,5 yıl hapse mahkum edildi.

Karara tepki gösteren Ahmet Ünsal'ın (66) oğlu Tuna Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Çekya'da gözaltına alındıktan iki gün sonra sonra serbest bırakılıyor. Babam ise hakim karşısına çıkmadan 8,5 yıl hapse mahkum ediliyor. Böyle adalet mi olur? Babam bir aydır sorgusuz sualsiz hapis yatıyor." diye konuştu.

İSVEÇ'TE İKİ AY ÖNCE YAKALANDI

Ünsal, babasının kendisini ziyaret etmek için iki ay önce Türkiye'den geldiği Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığını belirtti.

Babasının 1988'de Çekya'da tır şoförleri arasında çıkan bir olayda yaralanan bir kişiyi hastaneye götürdüğünü anlatan Ünsal, şunları söyledi:

"Olayın sonunda ölen kimse olmamış. O zamanki Çekya kanunlarına göre, babam cinayete teşebbüsten 20 ay hapis yatmış. 1990 yılının temmuz ayında yeni çıkan bir yasayla serbest bırakılmış. Ancak 2014'te babam hakkında sadece AB ülkelerinde yakalanması için kırmızı bültenle arama emri çıkarılmış. Buna neden olarak da 1990'da serbest bırakıldığında Türk mahkemelerinin babam hakkında işlem yapmaması gösterilmiş."

ÇEKYA'DA MAHKEMEYE ÇIKMADAN 8,5 YIL HAPİS

Babasının bir ay önce İsveç'ten Çekya'ya iade edildiğini anımsatan Ünsal, "Babam Çekya'da mahkemeye çıkarılmadan 'Kalan 8,5 yılı yatacaksın' denilerek doğrudan hapse atıldı. Çekya ile Türkiye arasındaki yazışmalardaki yanlış anlamadan dolayı 66 yaşındaki babam perişan oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRK YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Ünsal, ne yapacaklarını bilmediklerini ve çaresiz olduklarını dile getirerek, "Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslüm, hakkında onca ciddi iddialar varken Çekya yargısı alelacele serbest bıraktı. Çünkü arkasında güçlü bir lobi var. Babam suçsuz olmasına ve 20 ay hapis yatmasına rağmen, 8,5 yıl daha hapis yatacak. Türk yetkililerden yardım bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

SALİH MÜSLİM'İ SERBEST BIRAKMIŞLARDI

Çekya'nın başkenti Prag'da hafta sonu gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş bakanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Türkiye, Müslim'ün geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'ün ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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